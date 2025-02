Stellantis e Ayvens insieme per dare nuova vita alle auto usate: un passo verso l’economia circolare

Stellantis N.V. e Ayvens, uno dei principali marchi della mobilità sostenibile nato dall'esperienza di ALD Automotive e LeasePlan, hanno avviato una collaborazione per il ripristino dei veicoli rientrati a fine noleggio e destinati ad un nuovo contratto.

Grazie a questa partnership, i veicoli Stellantis noleggiati da Ayvens saranno ricondizionati presso il Circular Economy Hub di Mirafiori, a Torino. L'area dedicata al ricondizionamento dei veicoli copre 5.000 metri quadrati e ora gestirà anche i veicoli di Ayvens per un volume iniziale di oltre 1.000 veicoli all'anno.

I veicoli usati destinati al ri-noleggio saranno prima sottoposti a verifiche accurate e, poi, ricondizionati con interventi mirati di meccanica e carrozzeria. Oltre a questo servizio, i clienti che scelgono la soluzione di noleggio dell’usato potranno usufruire di controlli periodici della meccanica del veicolo e della carrozzeria presso officine autorizzate dal Gruppo Stellantis.

La partnership nasce da un interesse comune nel promuovere un business sostenibile grazie all'adozione del modello di economia circolare volto a estendere il più possibile la vita utile dei componenti e dei veicoli, ridurre gli sprechi e la domanda di nuove materie prime, offrendo al contempo prodotti e servizi più accessibili.

Comunicato Stampa

Stellantis e Ayvens, una partnership focalizzata sul noleggio di auto usate per potenziare il modello di economia circolare

13 febbraio 2025

“Questa partnership con Stellantis rappresenta per noi un ulteriore tassello nello sviluppo del nostro modello di business, orientato all’attività di gestione dei veicoli provenienti dal primo ciclo di noleggio. Si tratta di una esclusiva per un operatore del noleggio quale è Ayvens al di fuori del circuito di Stellantis e siamo certi che questa collaborazione porterà benefici ad entrambe le parti e al settore. Il nostro obiettivo è quello di allungare il ciclo di vita dei veicoli e di promuoverne il riutilizzo. Già da qualche anno, abbiamo lanciato il servizio di rinoleggio di veicoli usati, ricorrendo a un processo di selezione accurato all’insegna della qualità e dell’efficienza, con una strategia di prezzo orientata ai clienti che cercano questo tipo di soluzione. Senza dimenticare che tutto ciò rappresenta anche un processo virtuoso e dunque un vero e proprio motore per l’economia circolare”, ha commentato Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia.

"Questa partnership rappresenta la conferma dell'impegno di Stellantis a essere un attore forte nell'economia circolare e a contribuire alla decarbonizzazione in linea con la strategia del Gruppo. Oggi la nostra offerta di prodotti REMAN, REUSE, REPAIR e RECYCLE consente all'utente di contribuire a limitare lo sfruttamento delle risorse naturali e, allo stesso tempo, di godere dell'elevato rapporto qualità-prezzo, poiché tutti i ricambi SUSTAINera provengono da processi produttivi standardizzati garantiti dal costruttore. Sono orgoglioso della fiducia che Ayvens ripone nei nostri servizi e questo rappresenta un forte incentivo a proporre Stellantis Sustainera come riferimento nell’automotive per il ricondizionamento dando nuova vita alle auto usate, rimesse su strada nelle migliori condizioni", ha dichiarato Francesco Monaco, Direttore SUSTAINera Europa.