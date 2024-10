Stellantis, Carlos Tavares non esclude la pensione a fine mandato

Stellantis: Tavares, pensionamento nel 2026 "è opzione"

Per Carlos Tavares la pensione nel 2026 "è un'opzione". Lo ha detto il ceo di Stellantis il cui mandato scade a gennaio 2026. "Nel 2026, la persona che vi risponde avrà 68 anni, è un'età ragionevole per andare in pensione. Per questo è un'opzione", ha dichiarato ai giornalisti, dopo una visita allo storico stabilimento Peugeot di Sochaux (Doubs). Il gruppo automobilistico ha avviato un processo di successione, come è "normale" fare in un gruppo di questa importanza, ha comunicato la società a fine settembre. Nei prossimi giorni, presso la sede americana del gruppo ad Auburn Hills, vicino Detroit, dovrebbe svolgersi una riunione del consiglio di amministrazione di Stellantis, "programmata da tempo", con questo tema all'ordine del giorno.

Stellantis: Tavares, merger con Renault è solo speculazione

Le voci su una possibile fusione fra Stellantis e Renault sono "pura speculazione". Lo ha detto il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, secondo quanto riporta Reuters, nel corso della visita allo storico stabilimento Peugeot di Sochaux