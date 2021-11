Stellantis, nuovo accordo con Factorial per batterie allo stato soldio

Stellantis, via libera allo sviluppo di batterie allo stato solido

Il gruppo Stellantis investe nelle batterie allo stato solido. L'azienda guidata da Carlos Tavares ha annunciato un accordo congiunto con Factorial Energy, una startup specializzata negli accumulatori. L'accordo prevede anche un investimento strategico da parte di Stellantis.

L'annuncio arriva direttamente dal gruppo automobilistico che in una nota spiega che Factorial ha sviluppato un'innovativa tecnologia sullo stato solido, focalizzata sui problemi chiave che ostacolano l'adozione su larga scala dei veicoli elettrici da parte dei consumatori: l'autonomia e la sicurezza.

Durante l'EV Day, svoltosi nel luglio 2021, Stellantis ha annunciato l'obiettivo di introdurre entro il 2026 la prima tecnologia di batterie a stato solido competitiva. I progressi di Factorial si basano sulla tecnologia FEST (Factorial Electrolyte System Technology), che sfrutta un materiale elettrolitico solido proprietario, garantendo prestazioni sicure e affidabili delle celle grazie a elettrodi ad alta tensione e alta capacita', venendo applicata in celle da 40 Ah funzionanti a temperatura ambiente.

La tecnologia FEST è più sicura della tecnologia convenzionale agli ioni di litio, aumenta l'autonomia dei veicoli ed e' integrabile in maniera semplice e rapida nelle infrastrutture gia' esistenti per la produzione delle batterie agli ioni di litio.

Stellantis, Tavares: "Investimento chiave per accelerare il porfolio di veicoli elettrici"

Commentando l'accordo con Factorial Energy, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis dichiara: "Il nostro investimento in Factorial e in altri partner autorevoli specializzati nello sviluppo di batterie aumenta la velocità e l'agilità necessarie ad adottare tecnologie all'avanguardia per il nostro portfolio di veicoli elettrici". "Iniziative come questa ridurranno il time to market e renderanno più conveniente la transizione alla tecnologia a stato solido", ha aggiunto Tavares.

"E' un grande onore collaborare con Stellantis, uno dei principali attori della mobilità globale, che include nel suo portfolio alcuni dei marchi automotive più iconici al mondo", ha affermato Siyu Huang, co-fondatore e ceo di Factorial Energy. "Per noi è una straordinaria occasione per promuovere l'adozione della nostra tecnologia legata alle batterie a stato solido nel mercato di massa, una tecnologia pulita, efficiente e sicura", ha concluso Siyu Huang.