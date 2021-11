Stellantis, da Vulcan litio per batterie.Nissan: 17,6 mld per l'auto elettrica

La stretegia di Tavares per garantirsi la disponibilità adeguata delle materie prime per le batterie delle auto elettriche

Stellantis e Nissan accelerano sull’elettrificazione. Il colosso automobilistico guidato da Carlos Tavares ha stretto un accordo vincolante con Vulcan Energy Resources per la fornitura in Europa di idrossido di litio per batterie, da utilizzare nei veicoli elettrificati del gruppo nel cui capitale c'è Exor della famiglia Agnelli. L'accordo quinquennale prevede l'inizio delle spedizioni nel 2026, dice una nota. L'intesa si inquadra nella strategia di elettrificazione di Stellantis e nell'impegno di garantire una disponibilità adeguata delle materie prime essenziali per le batterie dei veicoli elettrificati.

Il progetto Zero Carbon Lithium avviato da Vulcan in Germania, nell'alta valle del Reno, utilizza energia geotermica per produrre idrossido di litio per batterie ricavato dalle brine, senza l'uso di combustibili fossili e con un minimo consumo d'acqua, riducendo così la produzione di carbonio nella filiera dei metalli per batterie. Vulcan fornirà a Stellantis tra 81.000 e 99.000 tonnellate di idrossido di litio nel quinquennio di durata dell'accordo. L'accordo di fornitura è subordinato all'avvio positivo dell'attività commerciale dello stabilimento di Vulcan e alla completa qualificazione del prodotto, conclude la nota.

Nissan ha annunciato di voler investire 17,59 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 5 anni per accelerare il passaggio all'elettrico

Dall’altra parte del globo, Nissan Motor ha annunciato di voler investire 2.000 miliardi di yen (17,59 miliardi di dollari) nel corso dei prossimi 5 anni per accelerare il passaggio all'elettrico, puntando a mettersi alla pari coi rivali in una delle aree a più rapida crescita dell'industria automobilistica.

È la prima volta che il terzo maggior produttore di auto di tutto il Giappone, uno dei primi produttori di veicoli elettrici pensati per il consumo di massa grazie al modello Leaf uscito oltre dieci anni fa, svela un piano comprensivo per l'elettrificazione. Nissan spenderà il doppio di quanto abbia speso nel decennio precedente sul mercato elettrico, mentre i concorrenti come Toyota e i nuovi nomi come Tesla, portano avanti i propri piani per l'elettrificazione.

Nissan ha reso noto di voler introdurre 23 veicoli elettrificati entro il 2030, inclusi 15 veicoli completamente elettrici, e punta a ridurre i costi delle batteri agli ioni di litio del 65% entro i prossimi otto anni. Il gruppo mira anche ad introdurre delle nuove batterie potenzialmente rivoluzionarie e completamente solide entro marzo 2029.

Secondo il Ceo di Nissan Makoto Uchida questi aggiustamenti renderanno i veicoli elettrici economicamente accessibili ad un maggior numero di guidatori. "Aumenteremo i nostri sforzi per rendere l'elettrificazione più democratica", ha detto Uchida durante una presentazione online.Alcuni analisti tuttavia sono rimasti freddi rispetto ai piani di Nissan, facendo notare come il gruppo sia già indietro rispetto ai rivali nella corsa all'elettrificazione.