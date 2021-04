Stellantis, patto consultazione fra Exor e la famiglia Peugeot

In occasione della prima assemblea dei soci di Stellantis di domani, Exor e Peugeot 1810, entrambi azionisti di rilievo in Stellantis, comunicano di aver condiviso un accordo di consultazione con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le famiglie Agnelli e Peugeot.

Lo rende noto un comunicato. L’accordo non prevede alcun obbligo relativo all’esercizio dei diritti di voto, né alcuna azione coordinata in merito ai rispettivi diritti e obblighi quali azionisti di Stellantis.Exor e Peugeot 1810 restano liberi di esercitare i loro diritti di voto in Stellantis in modo autonomo e indipendente, a loro discrezione, e senza alcun obbligo derivante dalle discussioni intercorse.

Questi incontri offriranno anche l’opportunità ai rappresentanti delle due famiglie per discutere di argomenti di interesse comune, quali le best practice nella gestione di imprese a controllo famigliare.