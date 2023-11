Stellantis, primo hub di economia circolare a Mirafiori: investiti 40 mln

Stellantis, apre a Mirafiori il primo hub di economia circolare con un maxi-investimento da 40 milioni

Stellantis inaugura il primo hub di economia circolare nel comprensorio torinese di Mirafiori. Il progetto ha richiesto 40 milioni di euro di investimento e mira a impiegare 550 addetti entro il 2025 ed è stato presentato alla presenza del presidente del gruppo John Elkann e del ceo Carlos Tavares, insieme a istituzioni locali, al presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Il nuovo centro è, per definizione, all'insegna della sostenibilità: l'estensione dell'area è di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 sono stati recuperati riconvertendo una struttura parzialmente inutilizzata e riciclando più di 5.000 tonnellate di metallo proveniente da risorse obsolete. Le attrezzature e i macchinari utilizzati nella struttura sono stati recuperati da altre sedi, garantendo un risparmio del 55% rispetto all’acquisto di nuove attrezzature. Il sito impiega attualmente 170 dipendenti qualificati.

In questa prima fase, l’hub di economia circolare avvierà la sua attività con la rigenerazione di motori, cambi e batterie per veicoli elettrici ad alta tensione, il ricondizionamento e lo smontaggio dei veicoli con l’obiettivo di aggiungerne altre in futuro. Inoltre, oltre a supportare le sue attività primarie, l’hub di economia circolare integra anche le recenti azioni di Stellantis volte a rafforzare il proprio ecosistema di elettrificazione globale e a sostenere le ambizioni di neutralità carbonica.

Tra questi obiettivi c'è la creazione di partnership strategiche per le materie prime e sei gigafactory, previste in Europa e Nord America e l’ apertura del primo Battery Technology Center nel comprensorio di Mirafiori, per testare e sviluppare internamente batterie per veicoli elettrici. La business unit di Economia Circolare di Stellantis è una delle sette unità organizzative con forte potenziale di redditività annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030, e punta a generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030.