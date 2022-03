Stellantis, ricavi doppi a 300 mld entro 2030.La ricetta green-tech di Tavares

Un raddoppio dei ricavi netti a 300 miliardi di euro, un quarto dei quali provenienti non da mercati maturi come Europa allargata e Nord America (20 dalla Cina), con un aumento del peso del fatturato auto dai segmenti premium e lusso di quasi quattro volte (dal 4% all'11%) e un terzo delle vendite globali realizzate dai canali online. Ricavi in grado di sostenere i margini di reddito operativo rettificato (Aoi) a due cifre per tutto il periodo del piano, con l'obiettivo di generare più di 20 miliardi di euro in flussi di cassa liberi industriali nel 2030 e avere un rapporto di distribuzione dei dividendi del 25-30% fino al 2025 e del riacquisto fino al 5% delle azioni ordinarie in circolazione (buyback).

Tra gli obiettivi finanziari anche il taglio del 40% ai costi di distribuzione sempre nello stesso orizzonte temporale, il raggiungimento di 5 miliardi di euro di sinergie di cassa annuali entro la fine del 2024, "un anno prima del previsto" rispetto alla deadline prevista dall'accordo di fusione fra Fca e Psa e il mantenimento del punto di pareggio a meno del 50% delle consegne consolidate.

Sono alcuni dei target del nuovo piano industriale "Dare Forward 2030" di Stellantis, il primo a firma Carlo Tavares che punta a tracciare lo sviluppo del quarto gruppo atuomobilistico mondiale nato nel 2021 dalla fusione fra l'italo-americana Fca e il gruppo francese Psa per i prossimi nove anni. Gruppo in cui la famiglia Agnelli, tramite la holding Exor, è la prima azionista singola con il 14,4% del capitale.

Il presidente di Stellantis e di Exor John Elkann nella clip di presentazione del nuovo piano industriale



Il raddoppio dei ricavi verrà raggiunto grazie alla vendita di cinque milioni automobili completamente elettriche Bev (a batterie elettriche pure, ndr) nel 2030, raggiungendo il 100% del mix di vendite Bev di autovetture in Europa e il 50% di autovetture e veicoli leggeri negli Stati Uniti. Settore in cui la casa automobilistica punta doventare leader con più di 75 modelli elettrici, tra cui il primo Suv 100% elettrico a batteria del marchio Jeep, che sarà lanciato all'inizio del 2023, seguito dal Ram ProMaster Bev più avanti nel 2023 e il pickup Ram Bev nel 2024. E a lanciare un'offensiva di prodotto specifica negli States di oltre 25 nuovi Bev.

Ma per la forte crescita del fatturato Stellantis azionerà anche la leva dei veicoli commerciali, mercato dove Tavares in ugual modo a raggiungere la leadership con 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti i segmenti, compreso il nuovo Ram 1500 Bev. Il piano startegico prevede anche il "lancio di un mercato digitale globale che offra ai clienti un viaggio senza interruzioni lungo l'intera galassia di prodotti e servizi di Stellantis", si legge in una nota.

Per quanto riguarda i mercati geografici, In Cina Tavares preparerà un piano, sempre al 2030, per il modello di business "asset-light" per ridurre i costi fissi e limitare l'esposizione al rischio geopolitico, con ricavi netti di 20 miliardi di euro.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, Stellantis punta alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 50% entro il 2030, rispetto alle metriche del 2021, verso il traguardo di zero emissioni entro il 2038 (il gruppo prevede anche un'unità operativa per l'economia circolare). Sempre sui target Esg, l'obiettivo è quello di inserire manager donne nel 35% dei ruoli di leadership.

"Il nostro viaggio è sostenuto dall'innovazione e dall'eccellenza ingegneristica, che ci consentiranno di dotare delle tecnologie più recenti tutti i nostri veicoli, dai più economici a quelli di lusso e ad alte prestazioni presenti nella nostra incredibile offerta di marchi. Il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo. Puntiamo a essere il numero uno nella soddisfazione del cliente per i nostri prodotti e servizi in ogni mercato". In particolare, "presteremo un'attenzione eccezionale all'esperienza completa end-to-end, lavorando per eliminare qualsiasi ostacolo in tutta la catena del valore. Guideremo il mercato dei veicoli commerciali con il più efficiente portafoglio di prodotti e servizi portando soluzioni eccezionali ai nostri clienti professionali", ha commentato Tavares durante la conference call.

La seduta pesante in Borsa per la guerra in Ucraina non sta aiutando l'accoglimento delle nuove strategie del gruppo automobilistico da parte degli investitori. Nel tardo pomeriggio, infatti, il titolo Stellantis perde oltre il 4% a 15,698 euro (-2,33% il Ftse-Mib).

(Articolo in fase di aggiornamento)