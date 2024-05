Stellantis, Tavares stringe la mano ai cinesi e porta Leapmotor in Italia

Auto, Stellantis pronta a portare Leapmotor in Europa

Stellantis porta la Cina in Italia, e lo fa con Leapmotor. Il colosso automobilistico guidato dal portoghese Carlos Tavares svelerà la sua nuova strategia a Hangzhou, in Cina, la prossima settimana, presentando i veicoli marchiati Leapmotor destinati al mercato europeo e italiano.

La mossa era già stata anticipata dall'acquisizione del 21% di Leapmotor lo scorso ottobre, un investimento di 1,5 miliardi di dollari che ha aperto le porte a una joint venture, Leapmotor International. L'obiettivo è senz'altro chiaro: piuttosto che subire l'onda cinese, Tavares la cavalca appieno proponendo direttamente sul mercato europeo veicoli capaci di mettere in difficoltà i brand economici già presenti sul territorio, primo fra tutti la Dacia.

Potremmo quindi definire Leapmotor come il quindicesimo marchio del gruppo, con un posizionamento inferiore a quello della Fiat e della Citroën. Inoltre, secondo MF-Milano Finanza, il debutto dei veicoli Leapmotor in Europa è previsto per l'ultimo trimestre dell'anno, con l'Italia in pole position per ospitare i primi concessionari.

Ma quali modelli vedremo sulle strade europee? I primi ad arrivare potrebbero essere la compatta T03, una minicar elettrica, e la più imponente C10, sia in versione ibrida che elettrica, una volta ottenuta l'omologazione europea. Leapmotor, però, non si ferma qui: l'obiettivo è espandere l'offerta nel corso degli anni, con l'ambizione di vendere fino a 500.000 veicoli all'anno entro la fine del decennio.

Ma non è solo una questione di esportazioni dalla Cina. Per sostenere una simile crescita, Leapmotor potrebbe presto avviare la produzione anche in Europa, con la Polonia come possibile sede iniziale, evitando così il rischio di dazi e puntando su una produzione più vicina ai mercati di destinazione.

Le attese sono alte, e gli annunci di Stellantis e Leapmotor giungono in un momento cruciale, proprio mentre Xi Jinping è in visita in Europa. Con il possibile stabilimento in Polonia, l'idea di vedere le strade europee popolarsi di veicoli cinesi prende sempre più forma, e il futuro dell'industria automobilistica potrebbe presto avere un volto diverso.