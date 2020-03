Super-rimbalzo delle Borse Ue. Il Dax sfiora il +11%, Milano +8,93

Fortissimo rimbalzo per le Borse europee, che chiudono sui massimi di giornata, aspettando il via libera del Congresso Usa al maxi piano da 2mila miliardi di dollari per dare sostegno all'economia. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'8,93%. Maglia rosa per la Borsa di Francoforte, con il Dax30 balzato di quasi l'11%.

I mercati del Vecchio Continente sono partiti in terreno positivo fin dalla mattina, spinte dalla performance delle Borse asiatiche all'indomani del Quantitative easing illimitato lanciato dalla Federal Reserve. Segnali positivi sono stati colti anche dal fatto che e' stata decisa la revoca delle restrizioni nella provincia cinese dell'Hubei, primo epicentro del coronavirus, e dal dato di un +10% dell'export coreano nei primi 20 giorni di marzo.

Nel frattempo, sul fronte europeo non c'e' ancora accordo sull'uso del Mes, aspettando la riunione dell'eurogruppo. Tra i titoli, a Milano forte recupero di Exor (+21,6%), alla vigilia dei conti 2019. Bene ancora Nexi (+17%), in una giornata che in Europa ha visto premiare dagli acquisti soprattutto i settori assicurazioni, energia e materie prime. Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,0795 dollari (1,0834 in avvio), e a 120,355 yen (119,94), con il biglietto verde che vale 111,499 yen (110,64). Il prezzo del petrolio, infine, e' in progresso con il contratto consegna Maggio sul Wti a 23,72 dollari al barile e contratto di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord a 27,42 dollari al barile.

BTp: spread chiude in calo a 190 p.b., rendimento decennale all'1,59% - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Al termine di una seduta tranquilla, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005383309) e il pari scadenza tedesco si e' attesta a 190 punti base, dai 198 punti del riferimento precedente. In discesa anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato in chiusura all'1,59% dall'1,61% del riferimento di ieri.