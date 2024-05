Superbonus 110%: modifiche, ritardi e crediti bloccati. Disastro del governo

Superbonus 110%, il presidente dell'Anaci: "Un disastro, ecco perché"

“Il governo ha fatto un disastro con il Superbonus 110%”. A dirlo ad Affaritaliani.it è Francesco Burrelli, presidente di Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), il quale, interpellato dalla nostra testata, con una breve ma consistente panoramica, ha fatto il punto delle criticità dell’agevolazione edilizia più discussa della storia del nostro Paese.

Come sono sorti i problemi relativi alla misura?

Al 30 marzo 2024, gli articoli 121 e 119 del decreto 34/2020 (il quale ha istituito, appunto, il Superbonus) sono stati modificati rispettivamente 14 e 21 volte. Non solo, tutti gli altri bonus, in generale, li hanno modificati 283 volte.

E questo che cos’ha comportato?

Disastri su disastri. Chi ha iniziato un procedimento (amministratori, professionisti, aziende e condòmini) e aveva in progetto di fare lavori nel condominio, un mese dopo si è ritrovato regole totalmente diverse. Se vogliamo che i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni, sarebbe bene dare dei tempi e regole certe. Fino a che la gara non è finita, dunque, non si deve cambiare nulla, al contrario di ciò che è stato fatto.

Qual è la situazione, oggi, in Italia?

Possiamo suddividere la situazione odierna in quattro categorie. Innanzitutto, coloro che hanno beneficiato del bonus iniziale e sono riusciti a portare a termine tutte le operazioni entro il 31 dicembre 2023. In questo caso, logicamente il migliore, ci si limita a valutare se e in che misura alcune aziende non abbiano completato determinati lavori, e quanti dettagli siano ancora in sospeso: che sia per mancanza di completamento o altro... Ma se i lavori sono stati conclusi, ci si congeda con un ringraziamento.

Poi ci sono coloro che, entro quella data, non sono riusciti a completare per dire, almeno il 70% delle operazioni e si sono ritrovati a fare i conti con i costi dei lavori restanti. Pensate a un condominio con 20 unità immobiliari. Con un investimento complessivo di circa un milione di euro, se il lavoro non è stato concluso entro il 31 dicembre, significa che restano da pagare ancora 300 mila euro che, divisi per i 20 condòmini, comporta 15 mila euro da pagare ciascuno. Una cifra ancora parecchio elevata per tanti cittadini. Passare dal “tutto gratuito” e arrivare da un momento all’altro al primo gennaio e dover pagare 15 mila euro a testa non ha certo reso felici né i condomini, né l'amministratore, né le figure professionali coinvolte.

Proseguendo, un’altra categoria è composta da coloro che hanno montato i ponteggi solo negli ultimi giorni di dicembre, pensando di poter completare tutto entro la fatidica data di scadenza del 31 dicembre 2023. Ebbene, per svariate ragioni, i lavori non sono partiti e questi si sono ritrovati con i ponteggi montati, ma senza alcun lavoro effettuato e dunque nessuna certificazione. Così si sono trovati nell’ottica che, nonostante avessero diritto al 110% di detrazione fiscale, non potevano usufruire del bonus.

Non solo. Il bonus, da gennaio, circolava solo al 70%, ma senza la possibilità di cessione del credito. Chi lo prendeva non lo comprava al 70%, bensì al 40%, poiché molte aziende preferivano trattenerlo per interessi futuri. Così si è creata una serie di complicazioni e interessi, a discapito di chi doveva cedere il bonus.

Infine, c'è un'altra categoria di persone: coloro che sono rimasti incagliati. Tra chi non può finire i lavori perché mancano i fondi e l'impresa non vuole smontare i ponteggi e quelli che hanno lasciato i lavori a metà con i ponteggi ancora montati e altre problematiche simili. Inoltre, diversi professionisti che hanno svolto le progettazioni dei lavori per il Superbonus 110%, non sono stati pagati e devono ora richiedere il dovuto ai condomini

Una situazione critica, questa, per i cittadini e per le imprese. Senza considerare, poi, l’aumento dei costi degli sgravi fiscali…

Gli sgravi fiscali stanno aumentando di costo per diverse ragioni. Innanzitutto, con l'attuale riduzione della circolazione del credito, chi beneficia di quei bonus si trova con difficoltà a trovare acquirenti per il credito fiscale che ha accumulato. Questo porta alla necessità di trattenere quel credito e mantenerlo in pancia.

Con i bonus al 110%, la situazione è diversa. Dopo le procedure e il primo saldo, diventa possibile cedere il credito fiscale. Tuttavia, quando il credito non viene immediatamente ceduto ma rimane in possesso, si presentano due opzioni: mantenerlo e scaricarlo gradualmente in 5 o 10 anni, oppure venderlo a qualcuno che possa scaricarlo in tempi più brevi. Tuttavia, il prezzo al quale viene acquistato potrebbe non essere lo stesso, poiché il credito non è più liquidabile con la stessa facilità.

In sostanza, lo sgravio fiscale del 50%, sebbene aiuti a ridurre i costi, comporta ulteriori oneri finanziari. La banca deve gestire tutte le pratiche necessarie, e poiché il credito non è più facilmente circolabile, è come avere moneta fuori corso. Il valore di questa "moneta" dipende dalla sua gestione e dal tempo necessario per smaltirla.