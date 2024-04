Superbonus, chi sono i nuovi esodati dopo l'ennesima stretta del governo

Superbonus, i nuovi effetti della "cura" Giorgetti. Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito

Il governo Meloni ha deciso di stringere ulteriormente la cinghia per quanto riguarda il Superbonus. Così migliaia di famiglie si ritroveranno quasi da un giorno all'altro a non poter più usufruire di una misura come lo sconto in fattura, determinante per chi ha deciso di ristrutturare la propria casa grazie ai vantaggi fiscali. Con l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri su spinta di Giancarlo Giorgetti, che ha definito la misura ormai fuori controllo calcolando un costo per lo Stato di 200 miliardi, le agevolazioni per le famiglie sono terminate, salvo rare eccezioni: stop anche alla cessione del credito.

"Un governo che se la prende con i cittadini, vessandoli con norme rigide e senza possibilità di correzioni. Non meritano di stare dove stanno". Uno dei tantissimi commenti pubblicati sui gruppi dei social network dove, - riporta Huffington Post - virtualmente, si incontrano i cittadini tagliati fuori di punto in bianco dall'accesso al Superbonus, è indicativo del grande caos che regna nel mondo delle agevolazioni fiscali per lavori edilizi. Le associazioni dei cittadini sono in rivolta. "Norme - ha spiegato Giorgetti - nate in modo scriteriato e che hanno prodotto risultati devastanti per la finanza pubblica. Qualcuno sorrideva sul mal di pancia - aggiunge il ministro dell'Economia - ma confermo che fa malissimo a me a tutti gli italiani".