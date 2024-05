Superbonus, retroattività? Ni

Superbonus e retroattività

E' vero che in Italia generalmente non vi possono essere leggi retroattive? Bella domanda, da girare soprattutto a chi è nel settore del diritto. Comunque un minimo di informazione l'abbiamo: il principio di retroattività con l'art. 11, comma 1, delle preleggi e l'art. 25, comma 2 della Costituzione ci dicono che la retroattività può essere applicata solo in pochi casi e comunque mai in presenza di un fatto illecito compiuto prima dell'emanazione della legge ed in presenza del principio del “legittimo affidamento del cittadino”; vale a dire che: tutela l'interesse di chi è indotto a confidare nella situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto dell'amministrazione, in una situazione caratterizzata da contraddittorio tra le parti.

Ecco meglio spiegata: “La successione tra leggi di pari rango comporta, in linea di principio, la libera travolgibilità dei diritti posti da leggi di pari rango precedenti (abrogazione espressa, contemplata all'art. 15 dalle stesse Preleggi).

L'ordinamento italiano, invero, ammette la possibilità di retroattività delle leggi amministrative, tributarie e previdenziali, sebbene la norma incida su diritti di natura economica e situazioni cristallizzate nel tempo. La norma tributaria retroattiva è illegittima se viola la capacità contributiva del cittadino (art. 53 costituzione). La norma previdenziale retroattiva può ridurre l'importo del trattamento previsto, mentre è illegittima se elimina del tutto prestazioni previdenziali già conseguite in ragione del quadro normativo esistente prima della norma.

Le sentenze si riferiscono a titolari di pensione già iniziate a liquidare prima della norma retroattiva, ma fanno riferimento anche a persone in possesso dei requisiti minimi contributivi per la relativa liquidazione in base alle leggi vigenti prima della norma retroattiva (e, a decorrere da una certa data successiva a questa): tuttavia, tutte affermano l'esigenza di tutelare il diritto del cittadino a operare le proprie scelte secondo il quadro legislativo esistente. Principio di irretroattività (ordinamento italiano) - Wikipedia

Ora, stupisce che con il numero di magistrati distaccati nei vari ministeri (circa 200) non vengano consultati per sapere se una proposta proveniente da un Ministro o da qualcuno con incarico sia legittima ed in generale mi risulta che siano queste persone togate a scrivere le leggi. Per concludere mi pare poco motivata la richiesta del Ministro Giorgetti di diluire in 10 anni i crediti d'imposta sui lavori provenienti dal “superbonus”.

Che le casse dello Stato siano un po' vuote lo sappiamo tutti, comunque di soluzioni per coprire quel centinaio di miliardi di euro tanto sbandierato, senza incidere sul debito pubblico, ce ne sono e direi di avere fatto più proposte in tal senso più di una volta e non sono il solo. A disposizione per tutti i dettagli. Chiudo con un proverbio latino: Mater artium nessitas – la necessità è madre delle arti.