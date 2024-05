Superbonus, vince la linea Giorgetti. Sì in commissione alla retroattività

Superbonus, crediti spalmati su dieci anni. Poi il governo rimanda la sugar tax al 2025

Il governo trova l'intesa sul Superbonus al termine di una riunione ad alta tensione in commissione finanze al Senato. Alla fine però in tarda serata arriva il via libera e passa la linea Giorgetti, sì alla retroattività per spalmare i crediti fino a 10 anni. Rimandata invece in maniera definitiva al 2025 la sugar tax, come richiesto da Forza Italia. L'emendamento - riporta Il Corriere della Sera - passa grazie anche al voto di Italia viva e a quello del presidente della commissione Massimo Garavaglia (Lega) che dopo il voto, visibilmente alterato, riconosce: "Altrimenti l’emendamento non passava".

Oggi il decreto Superbonus arriva al Senato e il governo porrà la questione di fiducia. Ma la tensione resta alta. Antonio Tajani commenta: "I nostri emendamenti sono stati bocciati e resta il Superbonus con effetto retroattivo, penso che sia un errore perché il cittadino perde fiducia nelle istituzioni, ma in Aula saremo leali nei confronti del governo". Italia viva rivendica il proprio voto decisivo: "Sorpresa— dice il capogruppo al Senato Enrico Borghi —, la maggioranza si spacca e il rinvio della sugar tax passa solo grazie al nostro voto".