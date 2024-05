Superbonus, FI: "Pronti a votare no anche in Aula". Il governo rischia

"Noi andiamo avanti con le nostre battaglie non negoziabili"

"Il nostro segretario Antonio Tajani è stato molto netto e ha fatto benissimo. Ci sono principi per noi inderogabili: no a nuove tasse e la norma sulla retroattività non deve passare, anche per un motivo di credibilità del sistema". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, capo dei Dipartimenti di Forza Italia, dopo il blitz del governo in commissione Finanze del Senato che ha chiamato un senatore di Fratelli d'Italia da un'altra commissione per rendere ininfluente il probabile no di Forza Italia.



E proprio su questo Cattaneo dichiara: "In una coalizione metodo e dialogo non devono mancare, mai. Noi andiamo avanti con le nostre battaglie non negoziabili". E alla domanda se nel caso in cui non ci fossero modifiche al provvedimento sul Superbonus, Forza Italia potrebbe votare contro anche in aula al Senato, Cattaneo risponde: "Lo stiamo valutando, non è escluso".



E' del tutto evidente che su un provvedimento così importante un eventuale voto contrario in aula al Senato di Forza Italia determinerebbe non solo la bocciatura del Dl Superbonus ma anche una frattura difficilmente sanabile all'interno della maggioranza con il rischio concreto della caduta del governo.