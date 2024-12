Supermercati aperti il 31 dicembre e il 1 gennaio, la speranza è l'ultima a morire. Ecco chi non chiude

Dove andare a fare la spesa all’ultimo momento, se ci si accorge di aver dimenticato qualche ingrediente per il cenone del 31 dicembre o il pranzo del 1° gennaio?

Di seguito, l’elenco dei supermercati che resteranno aperti (anche con orari straordinari) e di quelli che, invece, hanno deciso di chiudere in occasione delle festività. Da Carrefour a Esselunga, passando per Coop, Conad e Lidl. Vediamo come si sono organizzate alcune delle principali catene presenti in Italia.

Carrefour, Coop e Conad

Carrefour

Molti punti vendita saranno aperti il 31 dicembre, ma resteranno chiusi il 1° gennaio. Gli orari potrebbero variare da negozio a negozio: sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni su aperture e chiusure.

Coop

La maggior parte dei punti vendita Coop anticiperà la chiusura il 31 dicembre e non aprirà il 1° gennaio. Anche in questo caso, gli orari di ogni singolo supermercato sono consultabili sul sito ufficiale.

Conad

Anche diversi negozi Conad rimarranno aperti il 31 dicembre, mentre chiuderanno il 1° gennaio. La mappa con gli orari di ogni punto vendita è disponibile sul sito di Conad.

Lidl ed Esselunga

Lidl

Quasi tutti i supermercati Lidl saranno aperti il 31 dicembre (trovate gli orari sul sito) e resteranno chiusi il 1° gennaio.

Esselunga

I negozi Esselunga rimarranno aperti il 31 dicembre (indicativamente dalle 7.30 alle 20) e chiusi il 1° gennaio. Informazioni dettagliate sono disponibili sul loro sito.

Pam, Bennet ed Eurospin