Supermercati aperti oggi Pasquetta. L'elenco e gli orari

Quali sono i supermercati aperti oggi Pasquetta? Una buona notizia per i ritardatari dell’ultimo minuto: il Lunedì dell’Angelo sono molti i supermercati che tengono alzate le serrande. Vediamo insieme quali sono i market che salveranno migliaia di grigliate e picnic in tutta Italia. Lo scrive il sito internet www.quotidiano.net.

Pam

Conad

Penny Market

Carrefour

Aldi

Il Gigante

Md

Coop

Famila

Esselunga

Lidl

Bennet

Alì

Despar

Pam

Orario standard di apertura e chiusura per quasi tutti i punti vendita Pam: per verificare gli orari e le aperture speciali, è sufficiente andare sul sito pampanorama.it, nella sezione “negozi”, inserendo il nome della città di riferimento.

Conad

Assicurata l’apertura a Pasquetta di numerosi punti vendita. Per verificare le aperture e gli orari del punto vendita più vicino si può consultare la pagina dedicata, andando su "conad.it" nella voce “negozi e volantini”.



Serrande alzate per metà giornata per quasi tutti i punti vendita Penny Market, una minoranza farà l’orario spezzato. Per un’ulteriore conferma, nella schermata principale al sito www.penny.it, è disponibile un pdf in cui sono riportate le aperture speciali di Pasquetta.

Carrefour

Ingrediente dimenticati? Qui li troverete sicuramente, dal momento che la maggioranza dei punti vendita Carrefour sarà aperta nel giorno di Pasquetta. Gli orari di ogni market sono disponibili al sito www.carrefour.it. Basterà cliccare sulla voce “punti vendita” e selezionare il punto vendita più vicino a noi.

Aldi

Orario continuato, dalle 8.00 alle 20.30/21 in quasi tutte le sedi Aldi. Solo pochi market resteranno chiusi nel lunedì dell’Angelo, mentre altri manterranno l’orario domenicale. Meglio verificare direttamente dal sito, www.aldi.it. Andando nella sezione “punti vendita” potrete ricercare il punto vendita più vicino a voi, verificando gli orari.

Il Gigante

Aperti ad orario continuato o a mezza giornata tutti i supermercati de Il Gigante. Solo pochi punti vendita terranno abbassate le serrande. Per verificare se il punto vendita più vicino sia aperto, sul sito Ilgigante.net sono presenti gli orari: basta andare nella home nella sezione “punti vendita”, e cliccare su “aperture festive”.



Md

Per conoscere gli orari di apertura dei supermercati Md nei giorni di Pasquetta meglio dare un’occhiata direttamente al sito, andando nella sezione “Negozi”.

Coop

Anche per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie variano a seconda dei punti vendita, ma alcuni punti vendita sono aperti nel giorno di Pasquetta. Per una verifica ulteriore, si può accedere al sito “coop.it” e controllare gli orari cliccando su “negozi e promozioni”.

Famila

Molti supermercati Famila apriranno solo mezza giornata, dalle 8.00 alle 13.00, altri resteranno chiusi anche nella giornata di Pasquetta. Anche in questo caso, meglio verificare direttamente dal sito www.famila.it, selezionando “i tuoi punti vendita”. A quel punto, basterà inserire il nome della città di riferimento e selezionare il punto vendita interessato.

Esselunga

Apertura speciale di mezza giornata o ad orario continuato anche per quasi tutti i punti vendita Esselunga. per verificare gli orari si può andare sul sito www.esselunga.it, effettuando una ricerca del punto vendita nella sezione “negozi”.



Lidl

Serrande alzate per tutti i punti vendita Lidl, che non chiuderanno nel Lunedì dell’Angelo.

Bennet

L'apertura dei supermercati Bennet non segue un modello uniforme. Per verificare se il punto vendita più vicino sia aperto, meglio consultare gli orari di apertura sul sito bennet.com, andando nella sezione “punto vendita”.

Alì

Aperti mezza giornata molti punti vendita della catena Alì, altri resteranno chiusi anche per Pasquetta. Per verificare, si può accedere al sito www.alisupermercati.it, andando nella sezione “negozi e volantini”, ricercando il negozio interessato.

Despar

Non vengono segnalate aperture straordinarie nella giornata di Pasquetta. Meglio verificare direttamente dal sito nei prossimi giorni, andando nella sezione “punti vendita”.