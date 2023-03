Stop al fumo all'aperto ma lo Stato fa accordi con le Spa: no sense italiano

Perché si fanno accordi con una multinazionale del tabacco se poi entra in vigore il divieto di fumare? Il commento

Oggi, 21 marzo 2023 scatta il divieto di fumo all'aperto nei dehors di ristoranti e bar, alle fermate dei mezzi pubblici o in presenza di bambini o donne in stato di gravidanza e a seguire in altri luoghi, l'elenco è abbastanza lungo, questo divieto colpisce anche le sigarette elettroniche. Quello che stona un po' è che in Italia abbiamo una società che si chiama Philip Morris ed è una multinazionale del tabacco, la quale ha stipulato un accordo con il Ministero dell'Agricoltura, per un importo di 500 milioni di euro, per sostenere la filiera del tabacco. L'Italia è uno dei maggiori produttori di tabacco d'Europa.

L'impegno da parte della PM è di acquistare 21.000 tonnellate di tabacco ogni anno da lavorare presso lo stabilimento di Crespellano (BO). Ora, non vi sembra che ci sia qualcosa che non va? Per cultura non mi piace il “proibizionismo” tout court perché mi ricorda tanto quello degli anni '30 in America. Che i bambini e le persone in generale debbano vivere in un ambiente sàlubre sono pienamente concorde, allora la domanda è: perché si fanno accordi con una multinazionale del tabacco se poi entra in vigore il divieto di fumare?