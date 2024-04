Tamburi: "Le ipo continueranno a crescere. Alpitour? Non abbiamo fretta"

Il panorama delle Initial Public Offering (IPO) in Borsa sembra avviarsi verso una svolta epocale, secondo Giovanni Tamburi, il capo di Tamburi Investment Partners (Tip), noto per aver portato oltre 30 aziende in Borsa nel corso della sua carriera. In un'intervista al Sole24Ore, Tamburi spiega che dopo un lungo periodo in cui il mercato delle fusioni e acquisizioni è stato dominato dai fondi di private equity, ora si sta assistendo a un rallentamento nella raccolta di capitali, nelle operazioni di investimento e nei disinvestimenti. La quantità di capitale invenduto nel settore ha raggiunto quota 3.000 miliardi di dollari, e con i tassi di interesse che non sono destinati a scendere significativamente e le banche che rimangono selettive nel concedere prestiti, sembra probabile che nei prossimi anni la Borsa tornerà ad essere al centro della finanza. Tamburi ritiene che con la fine dell'anomalia dei tassi di interesse a zero, l'equilibrio tra equity e leverage dovrà tornare alla normalità.

Secondo Tamburi, le Borse si trovano a livelli record, ma nonostante ciò molti marchi aziendali preferiscono evitare la quotazione in Borsa, optando invece per la vendita a fondi di private equity, che offrono valutazioni più elevate. Tuttavia, Tamburi ritiene che questa tendenza sia destinata a cambiare, specialmente negli Stati Uniti, dove le aziende tecnologiche stanno ottenendo valutazioni molto elevate. Tamburi prevede un ritorno alla riscoperta delle aziende di medie e piccole dimensioni, che attualmente sono sottovalutate sul mercato.

Quanto alla situazione attuale delle IPO, Tamburi rivela che Tip sta valutando la vendita di una quota rilevante di Alpitour, ma sottolinea che l'azienda continua a crescere e che la vendita non è dovuta a un calo delle prospettive di crescita. Tamburi discute anche delle prospettive del settore del lusso e della situazione di Monder, sottolineando che nonostante la concorrenza azionaria sia aumentata, Monder rimane una società solida e competitiva.

Infine, Tamburi chiarisce che Tip non è in una fase di stallo, ma al contrario sta preparando una nuova fase di investimenti. Dopo aver atteso il momento opportuno, con l'equity delle medie imprese in crescita e la necessità di disinvestimento dei fondi di private equity, Tip si appresta a tornare a investire attivamente. L'obiettivo è replicare i successi degli anni passati e continuare a garantire un alto rendimento agli azionisti.