Tasse, per partite iva una boccata d'ossigeno. Pagamento Irpef slitta al 10/9

Tasse, per partite iva una boccata d'ossigeno. Irpef slitta al 10/9

Il governo Draghi ha trovato un accordo in extremis per rimandare il pagamento delle tasse da parte di 3,5 milioni di partite Iva. Il versamento dell'Irpef slitterà al prossimo 10 settembre. La misura - si legge sul Messaggero - è stata inserita tra gli emendamenti al decreto Sostegni-bis in votazione in commissione Bilancio alla Camera, è spuntata la proroga dei versamenti fiscali dovuti dai contribuenti sottoposti agli indici di affidabilità Isa. L'Esecutivo ha dato parere favorevole, la precedente scadenza fissata era quella del 20 luglio. Cinquanta giorni di margine, dunque.

Resterà invariato - prosegue il Messaggero - il metodo di calcolo previsionale per la quota relativa agli acconti, che consentirà di versare l'imposta in base alla stima del giro d'affari per l'anno in corso. Inoltre i contribuenti avranno un margine d'errore del 20%: per non incorrere in sanzioni dovranno versare l'80% dell'imposta che effettivamente, alla fine dell'anno, risulterà dovuta all'erario.