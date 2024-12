Tasso di interesse BCE, i dati mese per mese

Il Tasso di interesse, volgarmente i costo del denaro, è uno dei parametri principali dell'economia mondiale; è per questo che ogni mese la decisione della Bce, la Banca centrale europea, è attesa dato che ha degli impatti diretti sull'andamento dell'economia, dall'industria al singolo risparmiatore.

Il tasso di interesse infatti determina il costo dei prestiti bancari per un'azienda ma anche più semplicemente la rata di un mutuo, sia esso variabile o a tasso fisso.

L'andamento del suo valore varia da mese a mese ed è legato a fattori non solo economici ma anche geopolitici internazionali, come si è visto ad esempio con la Guerra in Ucraina che ha provocato una rapida impennata del tasso dopo gli anni della pandemia da Covid, in cui il valore era addirittura in negativo.

Ecco l'andamento del Tasso di Interesse

12/12/2024 - 3,150 %

17/10/2024 - 3,400 %

12/09/2024 - 3,650 %

06/06/2024 - 4,250 %

14/09/2023 - 4,500 %

27/07/2023 - 4,250 %

15/06/2023 - 4,000 %

04/05/2023 - 3,750 %

16/03/2023 - 3,500 %

02/02/2023 - 3,000 %