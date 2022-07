Tavares: "Andiamo verso un mondo frammentato. Nel 2023 due nuove Fiat"

Stellantis, Tavares: "Andiamo verso un mondo frammentato"

Se nel recente passato "eravamo in uno scenario caotico" anche per le ricadute della pandemia "oggi ci muoviamo verso un mondo frammentato". Lo ha affermato l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, introducendo la conference call sui risultati del primo semestre 2022. Osservando i dati estremamente positivi, Tavares ha ringraziato tutti i dipendenti e i partner di Stellantis per l'efficienza dimostrata a partire dalla fusione di gennaio 2021, con "risultati delle sinergie che sono in anticipo" sulle previsioni. "In Cina la joint venture con Gac non ha potuto essere implementata: è venuta a mancare la fiducia e abbiamo dovuto ritirarci" ma su quel mercato Stellantis "si sta muovendo in avanti con cambiamenti significati" alla sua strategia ha poi affermato il ceo di Stellantis, sottolineando che da parte del partner cinese "l'impegno siglato non è stato rispettato".

Focus su Fiat e Lancia

"Il marchio Fiat ha un grande potenziale e vogliamo lavorare per esprimerlo appieno. Il suo livello di prezzi è buono e il prossimo anno avremo due prodotti Fiat da presentare. Con le giuste risorse Fiat sarà l'offerta giusta su molti mercati" ha dichiarato Tavares. Che poi ha spiegato la strategia anche per un altro brand storico: "Alfa Romeo oggi è un marchio molto redditizio dopo che abbiamo completato la svolta, un lavoro che è stato compiuto anche prima del lancio di Tonale. E da questa base partiremo" per costruire un futuro solido per il brand. Lo ha affermato l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares, presentando i risultati del primo semestre 2022, aggiungendo che anche "Lancia si prepara per un grande futuro". "Per il suo prossimo modello è stato già approvato il design e credo che sarà un grande successo" ha concluso il manager.

Infine, uno sguardo ai mercati. "Per gli investitori il titolo Stellantis offre una grande opportunità, al momento è molto conveniente e c'è il margine per un rialzo" ha spiegato Tavares, che ha poi sottolineato come "in Stellantis siamo abbastanza bravi da tirare fuori le possibilità dagli scenari del mercato, come dimostrano i dati del primo semestre". "Noi ci esprimiamo meglio nelle situazioni impegnative" ha concluso.