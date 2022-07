Stellantis: primo semestre record, utile 8 miliardi. E vola a Piazza Affari

Stellantis, a Piazza Affari + 3,17% in primi scambi, dopo i conti

Il titolo Stellantis guadagna il 3,17% a 13,34 euro nei primi scambi, dopo la diffusione dei risultati del I semestre. Iveco (+4%)

Stellantis: risultati record primo semestre, utile 8 mld (+34%)

Il gruppo Stellantis ha chiuso il primo semestre del 2022 con risultati record, registrando un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% sul primo semestre 2021 pro-forma. I ricavi netti sono pari a 88 miliardi di euro, in crescita del 17%. Tra gli altri dati l'utile operativo rettificato e' di 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44% rispetto al 1 semestre 2021, con un margine del 14,1%; tutte e cinque le Regioni presentano margini a due cifre. Il flusso di cassa industriale netto e' di 5,3 miliardi di euro, in aumento di 6,5 miliardi di euro rispetto al 1 semestre 2021, mentre la liquidita' industriale disponibile ammonta a 59,7 miliardi di euro. Il margine del risultato operativo rettificato ammonta al 14,1% contro l'11,4% precedente. Nel solo Nord America, riporta una nota, sono stati ottenuti profitti record, con un margine di risultato operativo rettificato del 18,1%; la quota di mercato e' aumentata di 40 punti base su base annua, raggiungendo l'11,3%, con la quota statunitense in aumento di 50 punti base, raggiungendo l'11,7%.

Stellantis: Tavares, prestazioni fuori dal comune

“In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano ‘Dare Forward’, ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione. Insieme alla resilienza, all’agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi, stiamo trasformando Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l’impegno profuso e il contributo dato a questi risultati”. Lo afferma in una nota l'a.d. di Stellantis, Carlos Tavares, commentando i risultati del semestre.

Stellantis: vendite veicoli elettrici +50% in primo semestre

Le vendite di veicoli elettrici Bev del gruppo Stellantis sono aumentate del 50% su base annua nel primo semestre 2022, raggiungendo le 136 mila unità. Stellantis si è posizionata al secondo posto nel mercato UE30 per vendite di veicoli Bev e Lev, a basse emissioni, terza nel mercato statunitense per vendite di Lev. Il gruppo offre attualmente 20 veicoli Bev, mentre altri 28 saranno lanciati entro il 2024.

Auto, Stellantis rivede al ribasso le previsioni per Europa e Usa

Stellantis rivede al ribasso le previsioni 2022 per quanto riguarda il mercato dell'auto in Europa e Usa. In particolare, si legge in una nota, per Enlarged Europa è stimata una flessione del 12% dal -2% della precedente previsione e per gli Stati Uniti dell'8 % da stabile. In crescita, invece, del 5% in India e Asia Pacific, stabile in Medio Oriente e Africa così come in Cina mentre Sud America le previsioni indicano un andamento stabile rispetto al +3% della precedente previsione.