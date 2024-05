Stellantis, Tavares: "Dobbiamo competere con i cinesi, non serve isolarsi"

Auto, Tavares e la stoccata a Volkswagen: "Elettrica nel 2027? Noi vendiamo ora la eC3"

Durante una conferenza di Bernstein, il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha sottolineato: "E' stato un inizio dell'anno difficile, ci siamo dovuti adattare a un mercato competitivo, ma stiamo uscendo da questa fase e stiamo portando nuovi prodotti sul mercato. Prepariamo il lancio di nuovi prodotti che saranno molto redditizi. E' un anno di transizione, sta migliorando". Aggiungendo: "Le decisioni strategiche che abbiamo preso sono giuste, non cambierei nulla. Dobbiamo risolvere i problemi che emergono", ha aggiunto.

Il Ceo ha quindi riconosciuto le difficoltà incontrate dal gruppo italo-francese mettendo in evidenza l'impegno di Stellantis nel lanciare nuovi prodotti capaci di generare profitti e competere con le auto cinesi. Un esempio è la nuova Citroën eC3, il cui prezzo di partenza è di 23.900 euro. Tavares ha dichiarato che questo modello "è perfetto per competere con i cinesi anche se i profitti non sono ancora quelli desiderati."

E lancia poi la stoccata a Volkswagen, che ha appena annunciato un nuovo modello di auto elettrica da 20 mila euro: "Rispetto al competitor tedesco che ha detto che lancerà un’auto accessibile dal 2027, io la sto per proporre ora", ha detto il capo di Stellantis.

Tavares: "Con i cinesi dobbiamo competere, non serve isolarsi"

"Non c'è tempo da perdere quando i cinesi bussano alla porta, il tempo è una questione centrale in Europa e negli Usa. Non si può fermare la competizione". Ha sottolineato l'a.d di Stellantis Carlos Tavares durante la quarantesima Annual Strategic Decision Conference di Bernstein. "In Europa si sta scegliendo un protezionismo che ostacola la concorrenza, ma se si sceglie di non gareggiare è evidente che si perderà. Non si può isolare un Paese dal resto del mondo, perché stare in una bolla rende più poveri. Se non saremo in grado di competere i cinesi vinceranno. Potremmo guadagnare tempo, ma ci giocheremo il futuro", ha detto.

Stellantis, Tavares chiede ai governi aiuti sulle auto elettriche

“I governi devono sostenere i consumatori per rendere l’auto elettrica economicamente accessibile” ha detto l’Ad di Stellantis Carlos Tavares durante il suo intervento. Lo stesso top manager ha anche ricordato che “come è successo in Germania, quando i governi fermano gli incentivi il mercato non rallenta ma collassa. C’è qualcosa nella mentalità dei consumatori che fa dire loro ‘Se non mi aiuterete, io non vi aiuterò”. Per il passaggio ai veicoli elettrici, dunque, per l’Ad di Stellantis non c’è altra via che un supporto ai cittadini da parte degli Stati.