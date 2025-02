Tavares, altro che 100 milioni di buonuscita: per l'ex ad di Stellantis "solo" 35 milioni di euro

Stellantis, a Tavares una buonuscita da 35 milioni

Sono stati pari 'solo' a 23,08 milioni di euro i compensi erogati nel 2024 da Stellantis all'ex ad Carlos Tavares, uscito di scena lo scorso 1° dicembre: l'anno precedente infatti il totale era stato di 36,5 milioni. Il dato emerge dalla relazione finanziaria diffusa dal gruppo, che mostra per l'ex ad un compenso base di 2 milioni di euro, fringe benefits per 71 mila euro, incentivi di lungo termine per 20,5 milioni e un benefit pensionistico da 500 mila euro.

A determinare il calo sul 2023, l'assenza di 5,79 milioni di euro di incentivi a breve termine ma anche un -5,6 milioni sulla quota a lungo termine. Nel 2025 Tavares riceverà comunque una buonuscita da 12 milioni di euro, di cui 2 milioni come indennità di fine rapporto e 10 milioni per il raggiungimento della seconda milestone sui risultati raggiunti (cancellata invece una terza quota da 10 milioni dal momento che i target non sono stati raggiunti). Ammonta invece a 2,8 milioni di euro la remunerazione per il presidente John Elkann.