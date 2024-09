Tech, per investire è cruciale diversificare: che cosa ci insegna la trimestrale di Nvidia

Investimenti sui titoli tech, che cosa ci insegna la trimestrale di Nvidia

La scorsa settimana, i risultati trimestrali di Nvidia hanno fornito un'importante indicazione sullo stato attuale del settore tecnologico e sul suo futuro. Nvidia ha riportato risultati solidi per il trimestre in corso, superando le aspettative del mercato, a conferma di una domanda ancora forte per i suoi chip avanzati.

Tuttavia, nonostante queste solide performance, la risposta del mercato è stata sorprendentemente mista. Infatti, le quotazioni del titolo hanno registrato un rialzo iniziale, ma successivamente hanno perso slancio, segnando -6,4% nell’after-market.

Il motivo di questo calo va ricercato nel fatto che Nvidia abbia un Price/Earnings sugli utili a 12 mesi molto elevato (34 volte), che implica aspettative di performance eccezionali. Infatti, risultati robusti, ma non eccezionali, possono causare una correzione fisiologica delle quotazioni del titolo. I principali indici sono rimasti in pari dopo l’annuncio: l’S&P 500 ha chiuso leggermente in negativo, mentre il Nasdaq Composite si è ripreso dopo un crollo marcato giornaliero. Lo Stoxx 600, invece, ha guadagnato l’1%.

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce un nuovo trend, che segnala una notevole crescita delle posizioni short in titoli tech, e soprattutto in Nvidia. Questo fenomeno suggerisce che alcuni investitori stiano scommettendo contro la possibilità che il titolo continui a registrare performance così straordinarie, evidenziando una potenziale vulnerabilità nelle valutazioni delle grandi aziende tecnologiche.

In parallelo, i dati mostrano un aumento dell'interesse per le opzioni put su Nvidia, che permettono di bloccare virtualmente il prezzo di vendita del titolo, e ciò indica una crescente preoccupazione per eventuali delusioni nei risultati aziendali e la possibilità di una correzione delle quotazioni del titolo tecnologico.

Inoltre, il forte impegno delle principali aziende tech negli investimenti in capitale fisso (Capex), nonostante i tassi di interesse elevati, continua a indicare una minore sensibilità alle politiche monetarie rispetto al passato. Questo fenomeno riflette il desiderio delle imprese di non perdere il vantaggio competitivo nell'AI e in altri settori emergenti, dimostrando come l'economia globale sia in una fase di trasformazione in cui la tecnologia e l'innovazione giocano un ruolo sempre più centrale.

Con la continua incertezza economica e le crescenti tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, il settore tecnologico potrebbe trovarsi ad affrontare sfide significative nei prossimi mesi. A fronte di ciò, forti della convinzione che l’AI rappresenti un tema di medio-lungo periodo che possa influenzare diversi settori, consigliamo comunque di mantenere un portafoglio ben diversificato che possa beneficiare delle attuali performance positive dei titoli tecnologici, ma che sia anche strutturato per proteggersi da eventuali correzioni future del mercato.