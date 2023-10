Techint punta forte sul litio. Opa su Alpha Litium ma non solo

Techint punta Alpha Litium in Argentina. Ma se l'opa non andrà a buon fine pronte alternative sudamericane

Paolo Rocca ha una determinazione ferma nell'entrare nell'industria del litio. Nel caso in cui l'offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata da Technint lo scorso maggio per acquisire Alpha Lithium, un'azienda mineraria con due giacimenti di litio in Argentina, non dovesse avere successo, è pronto a esplorare altre possibilità per avere un ruolo in questo settore. Tecpetrol Investments, la sussidiaria di Techint attraverso cui il miliardario italiano ha avviato l'OPA, ha stabilito il 20 ottobre come scadenza entro cui gli azionisti di Alpha Lithium devono decidere se accettare o respingere l'offerta, che ammonta a un importo compreso tra 210 e 230 milioni di dollari. Nel caso di successo, Tecpetrol investirà 800 milioni di dollari per realizzare il progetto Alpha nella provincia di Salta, impegnandosi in totale a investire almeno un miliardo nel piano legato al litio. Lo riporta Mf.

Tuttavia, se l'operazione non andasse a buon fine, Rocca esplorerà alternative, alla ricerca di opportunità di investimento in un materiale chiave per la transizione energetica, poiché il litio è fondamentale per la produzione di batterie. Questa intenzione è stata confermata da Jorge Dimopulos, il vicepresidente con delega alla Transizione Energetica di Tecpetrol, come riportato da Bloomberg. Dimopulos ha dichiarato: "Desideriamo giocare un ruolo di primo piano nell'industria del litio", aggiungendo che "ci sono altre società con valutazioni molto più basse sul mercato e stiamo esplorando altre opportunità". La controllata di Techint ha quindi l'intenzione di fare ciò che molti altri operatori petroliferi argentini stanno già facendo, ossia esplorare diversi progetti legati a uno dei metalli più utilizzati nelle batterie, concentrando l'attenzione in particolare sul triangolo del litio sudamericano, situato a nord delle riserve di shale di Vaca Muerta. Tecpetrol sfrutterà la propria esperienza in acciaio, costruzione e tecnologia, derivante dall'appartenenza all'impero Techint dei Rocca, per raggiungere tali obiettivi.

Se l'OPA avesse successo, il progetto Alpha riceverà finanziamenti gestiti internamente, che potrebbero anche comprendere prestiti o finanziamenti. Questo progetto mira a produrre tra le 20.000 e le 25.000 tonnellate di carbonato di litio entro il 2028. In ogni caso, Dimopulos ha confermato che Tecpetrol ha avviato contatti con alcuni stakeholder cileni, in considerazione dell'intenzione del Cile di aprire nuove zone per l'estrazione del litio, come precedentemente dichiarato. Tuttavia, l'interesse della controllata di Techint per i materiali legati alla transizione verde non comporterà un abbandono dei combustibili fossili. Anzi, l'azienda, che è uno dei principali produttori di gas nella regione di Vaca Muerta, sta considerando l'espansione nell'estrazione di gas da scisti, in linea con gli obiettivi dell'Argentina di crescere come esportatore di energia. L'obiettivo è quindi di continuare a sviluppare risorse fossili mentre si esplorano nuove opportunità di business, come il litio, che Rocca intende sfruttare a pieno.