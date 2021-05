Terna: nel primo trimestre ricavi +9,6%, utile netto +2%

Nel primo trimestre del 2021, Terna ha realizzato ricavi pari a 621,8 milioni di euro (567,5 milioni nel 1Q2020, +9,6%), un'ebitda a 453,6 milioni di euro (434,2 milioni nel 1Q2020, +4,5%), un utile netto di gruppo del periodo a 190,4 milioni di euro (186,6 milioni nel 1Q2020, +2,0%). Gli investimenti, si legge in una nota, sono ammontati a 241,5 milioni di euro (217,5 milioni nel 1Q2020, +11,0%) mentre l'indebitamento finanziario netto a 9.321,0 milioni di euro (9.172,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

"Nel corso dei primi tre mesi dell'anno, caratterizzati da un contesto in continua evoluzione", spiega la società, "Terna ha registrato risultati economici in crescita, imprimendo una ulteriore accelerazione agli investimenti, a beneficio del sistema elettrico, della ripresa economica del Paese e della crescita del gruppo: in particolare, nel corso dei primi tre mesi, Terna ha realizzato investimenti per 241,5 milioni di euro, con un incremento del 11,0% rispetto al primo trimestre del 2020".

Con riferimento all'esercizio 2021, "pur in presenza di uno scenario pandemico ancora in evoluzione, il gruppo sarà impegnato nella realizzazione di quanto previsto nel Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy' che conferma e rafforza il ruolo di Terna come regista e abilitatore del sistema energetico italiano e della transizione ecologica. Con specifico riferimento ai 9,2 miliardi di investimenti complessivi previsti nei prossimi 5 anni, per l'anno in corso ne sono programmati circa 1,4 miliardi di euro".

"I risultati del primo trimestre confermano il ruolo di Terna quale regista della transizione energetica e importante volano della ripresa economica: a investimenti in forte crescita si sono accompagnate robuste performance di tutti gli indicatori economici". E' quanto ha dichiarato Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Terna, commentando i risultati del primo trimestre del 2021.

"Nel corso del periodo - ha proseguito - abbiamo registrato avanzamenti di tutti i nostri principali progetti, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', ed è partito formalmente NexTerna, il programma di evoluzione del nostro modo di lavorare che ci consentirà di cogliere le opportunità che il nuovo scenario ci offre".