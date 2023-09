Terza rata Pnrr, il giorno della verità. Giorgetti, la manovra parte in salita

Manovra, Giorgetti comincia a fare i conti. Ma dall'Ue potrebbe arrivare un brusco stop. Ecco perchè

Il governo studia da tempo la prossima manovra di bilancio, ma in concreto solo oggi il ministro Giorgetti comincerà la procedura di validazione del quadro economico, proprio nel giorno in cui sono attese altre due importanti decisioni. La Commissione Ue, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - diffonderà le nuove previsioni sull'andamento dell'economia e della finanza pubblica dei 27 Paesi Ue. E sempre nella giornata odierna l'Ufficio Bilancio di Bruxelles prenderà una decisione sul versamento o meno della terza rata del Pnrr all'Italia. Due aspetti chiave in vista della faticosa Legge di Bilancio che attende l'esecutivo Meloni. L’altra incognita sono i bonus edilizi, con la spesa che cresce ogni oltre previsione. Il Tesoro si aspetta che Eurostat confermi il criterio di contabilizzazione per il quale l’intera spesa relativa ai crediti di imposta si sconta sull’anno in cui matura il diritto alla detrazione.

Lo stesso criterio che ha gonfiato i deficit del 2021 e del 2022, e che il governo vorrebbe applicare anche sul 2023, con la possibilità di scaricare la spesa sui conti del ‘23, sgombrando gli impegni dei prossimi anni. Il deficit - prosegue Il Corriere - salirebbe ben oltre il 4,5% previsto, ma "una tantum". Il parere potrebbe arrivare in tempo utile per consentire a Istat di applicarlo, il 22 settembre, nella diffusione dei dati su deficit e debito del 2022. Solo allora il governo avrà tutti gli elementi per impostare la manovra, per soddisfare le esigenze della maggioranza servirebbero almeno 25-30 miliardi, per stipendi, pensioni, famiglie, natalità, bonus benzina (un provvedimento potrebbe esserci già in settimana).