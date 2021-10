Tesla, addio Silicon Valley: la società di Musk si trasferirà in Texas

Tesla trasferirà la sua sede da Palo Alto, in California, ad Austin, in Texas. A dare l'annuncio, l'amministratore delegato Elon Musk durante l'assemblea annuale degli azionisti della società. Musk aveva lasciato intendere per mesi che un trasferimento in Texas potesse essere imminente.

Ha anche iniziato a risiedere nello stato, il secondo più grande e popoloso del paese, dove Tesla ha aperto una fabbrica ad Austin e dove hanno sede molte delle operazioni per la sua azienda aerospaziale, SpaceX. Musk si era scagliato l'anno scorso contro le misure restrittive della California durante la pandemia di coronavirus e il loro effetto sulla capacità dell'azienda di gestire il suo più grande impianto di produzione a Fremont, in California.

Ma il trasferimento della sede aziendale della società segnala un importante cambiamento per Tesla, che affonda le sue radici nella Silicon Valley e ha attinto da un ambiente ricco di incentivi per gli acquirenti di veicoli elettrici e iniziative di energia verde per spingere la sua crescita.

"Sono entusiasta di annunciare che stiamo spostando la nostra sede ad Austin, in Texas", ha detto Musk. "Solo per essere chiari, tuttavia, continueremo ad espandere le nostre attività in California. Non si tratta di Tesla che lascia la California" ha sottolineato Musk.