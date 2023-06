Tesla Roadster, partono le prenotazioni a partire da 43mila euro

Tesla Roadster, la supercar elettrica da oltre 200mila euro si può prenotare anche in Italia versandone 43mila

Da oggi si può prenotare anche in Italia la Tesla Roadster, che promette di essere una delle auto elettriche più veloci al mondo con una velocità di punta di 400 Km/h e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 2,1 secondi. La vettura a 4 posti avrà un'autonomia di 1.000 km e sarà particolarmente curata nell'aerodinamica per consentire una più alta efficienza energetica. Il tetto in vetro sarà rimovibile per trasformarla da coupé a cabrio. La seconda generazione della Tesla Roadster è stata presentata nel 2017 ma non è ancora produzione. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ritiene che le prime consegne potrebbero partire nel 2023.

