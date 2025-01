Tesla, vendite giù sotto il peso delle concorrenza: Byd insidia Musk nel mercato elettrico

Tesla in crisi: vendite in calo e concorrenza cinese in crescita

Tesla in calo alla Borsa di New York di quasi il 17% in una settimana. Il motivo è legato alla contrazione delle vendite nel 2024 dell'1,1% a causa della forte concorrenza nell'elettrico da parte di tutti i giganti dell'auto da General Motors a Bmw ma anche dovuto al successo dei marchi cinesi come Byd che ha visto vendite in rialzo del 12% portandosi, per numero di auto vendute, a ridosso della società fondata e guidata da Elon Musk.

I numeri parlano chiaro: Tesla vende circa poco meno 1800 mila vetture all'anno, Byd 24 mila in meno ma con prospettive di crescita notevoli grazie a prezzi più abbordabili e al nuovo stabilimento pronto per la produzione realizzato in Ungheria per il mercato europeo. Dal canto suo Musk con Tesla, che produce quasi la metà delle auto elettriche vendute negli Usa, punta sull'innovazione dell'auto a guida autonoma per la quale sono già pronte nuove regole meno restrittive da un punto di vista tecnico grazie all'ottima intesa tra il tycoon e il presidente eletto Usa Donald Trump. Tesla vende soprattutto due modelli, la Model Y e la Model 3 mentre il cyber truck, utilizzato per il recente attentato a Las Vegas, non ha incontrato il favore del mercato per il quale, nel 2025, dovrebbero arrivare aggiornamenti. Byd continua a lanciare nuovi modelli anche nel comparto delle auto ibride che sono tra le più apprezzate dal mercato.

Da sottolineare che Tesla vale in Borsa circa 1200 miliardi di dollari ossia quasi la metà dell'intera capitalizzazione delle società automobilistiche mondiali nonostante la scarsa quota di mercato: il 2,4% di tutte le immatricolazioni. Il 2024 è però il primo anno in cui le vendite delle sue prestigiose vetture elettriche sono scese anche se margini restano alti: il 17% contro il 5,4% di Volkswagen. Eppure il colosso tedesco vende circa 8 milioni di vetture all'anno, ossia quattro volte in più rispetto a Tesla. Per il momento a chi ha investito in titoli Tesla è andata bene. Infatti dalla quotazione nel 2010 chi ha investito mille dollari ora ne ha in tasca circa 250 mila. In un anno il rialzo è stato di circa il 50% nonostante i forti ribassi dell'ultima settimana.