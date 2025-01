BYD Italia: record nel 2024 e progetti ambiziosi per il futuro

Dopo un 2024 eccellente a livello globale, in cui ha superato i 4,25 milioni di auto vendute e ha registrato una crescita del 73% nei modelli ibridi plug-in, BYD si afferma anche in Italia con una performance inarrestabile.

Nel corso dell’anno, BYD ha registrato 2.886 immatricolazioni nel mercato italiano, triplicando i numeri dei primi nove mesi grazie a un ultimo trimestre da record. Con oltre 1.500 contratti firmati a dicembre e 707 immatricolazioni nello stesso mese, BYD ha raggiunto una quota di mercato dello 0,6%, un notevole balzo rispetto alla media dello 0,09% registrata nei primi nove mesi del 2024.

Nel segmento dei Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) elettrici, BYD si è distinta conquistando il 17,7% di quota di mercato, dimostrando la sua capacità di innovazione e leadership anche in un settore strategico per la mobilità sostenibile.

Strategie vincenti: marketing e rete in espansione

Il successo di BYD in Italia è stato alimentato da una campagna pubblicitaria multicanale, culminata nella promozione televisiva del modello Seal U DM-i. Questo ha portato a un incremento esponenziale delle ricerche online, moltiplicate per sei, e a un maggiore afflusso di clienti negli store.

La rete di vendita e post-vendita è stata ampliata con 28 store operativi a fine 2024, ma BYD non si ferma qui: per il 2025 è previsto il raggiungimento di 105 punti vendita, di cui almeno 70 attivi entro il primo semestre.

Una squadra italiana forte e ambiziosa

La nuova squadra italiana, composta da manager con una lunga esperienza nel settore, sta lavorando per rafforzare ulteriormente il marchio BYD in un mercato complesso come quello italiano. Con un approccio mirato, il team punta a massimizzare le potenzialità dei prodotti e a consolidare la presenza del brand.

Prospettive per il 2025: nuovi lanci e tecnologia sostenibile

BYD continuerà la sua offensiva sul mercato con una gamma di prodotti ad alta tecnologia BEV e PHEV. Il 2025 vedrà il lancio di nuovi modelli progettati per unire innovazione e sostenibilità, dimostrando l’impegno dell’azienda per la salvaguardia ambientale e il futuro della mobilità.

Con una performance straordinaria nel 2024 e una strategia chiara per il 2025, BYD si posiziona come uno dei protagonisti più dinamici del mercato italiano. Tecnologia, sostenibilità ed espansione della rete sono le chiavi di un successo che promette di continuare nel tempo.