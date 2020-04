Il Tesoro spinge sull'offerta di Bot: mercoledi' 8 aprile offrira' in asta tre miliardi di euro del Bot trimestrale luglio 2020 e 6,5 miliardi del nuovo Bot a 12 mesi aprile 2021. Lo si legge in una nota. Il 14 aprile scadono Bot a 12 mesi per 6,1 miliardi. La Bce, con il nuovo programma 'Pepp', ha ampliato la gamma dei titoli di Stato che acquistera', includendo scadenze a brevissimo.