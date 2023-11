TestBusters mette in portafoglio il gruppo britannico UniAdmissions

TestBusters acquisisce il leader della preparazione agli esami universitari UniAdmissions

TestBusters, la più grande community italiana per la preparazione ai test di ingresso universitari, ha annunciato l’acquisizione del gruppo britannico UniAdmissions, realtà specializzata nei servizi di Test e Admission Preparation, leader nei processi di selezione alle Università di Oxford e Cambridge. L’obiettivo dell’intesa è quello di dare vita a un nuovo player europeo ed internazionale, in grado di raggiungere con i propri servizi già oltre 60 mila studenti all’anno.

Questo sarà possibile fondendo il collaudato modello di formazione peer education di TestBusters, basato sull’apprendimento tra pari, con l’esperienza internazionale di UniAdmissions e il suo ecosistema digitale, punto di riferimento globale per la preparazione ai test di ammissione alle università del Regno Unito. Con questa operazione, si consolida ulteriormente il percorso di crescita di TestBusters, con il superamento anticipato rispetto alle previsioni dei 10 milioni di euro di fatturato nel 2023.

“L’acquisizione di un player internazionale come UniAdmissions, prima scuola di preparazione alle università di Oxford e Cambridge al mondo, rappresenta per TestBusters l’ingresso in una nuova dimensione internazionale. Insieme siamo convinti di poter inaugurare una nuova stagione per le realtà che si occupano di Test Prep, combinando le competenze complementari di entrambi per accompagnare UniAdmissions a diventare il principale punto di riferimento globale per la preparazione ai test di ammissione delle università del Regno Unito, e offrire così esperienze educative senza precedenti” ha dichiarato Ludovico Callerio, CEO di Testbusters.

“Entrare a far parte della famiglia TestBusters, con il suo forte impegno per la crescita internazionale nel mercato della preparazione all’ammissione all’università, è un grande risultato per la nostra attività. Siamo fiduciosi che TestBusters aiuterà UniAdmissions a realizzare i suoi ambiziosi piani di espansione” ha commentato Rohan Agarwal, CEO e Co-Founder di UniAdmissions.

Nell’operazione di acquisizione, TestBusters è stata assistita in Italia dallo Studio Russo De Rosa Associati che ha coordinato l’operazione insieme a TCL Advisors Studio Associato e Studio Legale Terzo Comma, e, in Inghilterra da AccountsCo per le attività di due diligence finanziaria e fiscale, e dallo Lexsential in qualità di advisor legali. UniAdmissions è stata assistita da MCF Corporate Finance e Sterling Accounting Solutions in qualità di advisor finanziari e da Freeths in qualità di advisor legale.