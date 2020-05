Tikehau Capital: Raphael Thuin nuovo Head of Capital Market Strategies

Tikehau Capital nomina Raphael Thuin Head of Capital Market Strategies

Per la società di investimenti e alternative asset management quotata a Parigi, Raphael Thuin supervisionerà la gestione degli investimenti obbligazionari, azionari e flessibili, una gamma di fondi che consente l'accesso a investimenti a lungo termine con strategie basate sulla convinzione, in obbligazioni corporate, high yield e investment grade, obbligazioni finanziarie, azioni di società di tutte le





capitalizzazioni, con capacità d'investimento in Asia, Europa e Nord America. Gli asset in gestione della divisione Capital Market strategie ammontano a 3,8 miliardi di Euro al 31 dicembre 2019.

La nomina di Thuin è effettiva a partire dall’11 maggio 2020.

Thuin laureato alla scuola di Management HEC, lascia l'incarico di responsabile del Fixed Income in Tobam, Parigi, dove è entrato nel 2014. Ha iniziato la sua carriera nel 2005 come portfolio manager di Topai Fund in New York. Nel 2014 è entrato a fare parte della divisione Capital Markets di Societé Générale a New York.

Thomas Friedberger, CEO e Co-Chief Investment Officer di Tikehau Investment Management, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Raphael Thuin nel nostro team. La sua esperienza e profonda conoscenza dei mercati azionari e del reddito fisso completano perfettamente il nostro approccio di gestione fondamentale a lungo termine. Non vediamo l'ora che fornisca un contributo significativo all'ulteriore sviluppo del nostro business delle strategie sui mercati dei capitali ".