Tim, Di Mauro lascia l'incarico di amministratore delegato di Sparkle

Mario Di Mauro lascia l'incarico di amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle. Lo rende noto Tim aggiungendo che "a Di Mauro va il ringraziamento per il significativo contributo manageriale assicurato in questi anni all'interno del Gruppo ed in particolare nella società Sparkle, cui si associa l'augurio per le prossime sfide professionali. Mario Di Mauro - viene precisato infine - non risulta titolare di azioni Tim".