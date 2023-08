Tim, i paletti del Mef sul progetto industriale. Da Sparkle alla governance

Tim, gli obiettivi e il piano industriale. Il governo studia le prossime mosse

La partita per Tim prosegue, il Tesoro lavora all'ingresso dello Stato nella rete e fissa alcuni paletti perché l'operazione possa andare a buon fine. Innanzitutto - riporta Il Sole 24 Ore - il Dpcm avrebbe legato l'operazione alla "definizione di un piano industriale idoneo al conseguimento di potenziamento e sviluppo della rete di telecomunicazioni in fibra ottica". Il Mef, che avrà azioni con gli stessi diritti patrimoniali degli altri azionisti, dovrà poter interloquire affinché vengano previste modalità di governance per "il conseguimento degli obiettivi del piano industriale", per il "monitoraggio sulla gestione e meccanismi, anche di governance, di presidio" e "in materia di rilevanza strategica e sicurezza nazionale, anche in caso di mutamento della compagine azionaria.