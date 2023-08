Lo Stato entra in Tim, molte incognite. Servono 2,5 mld e va convinto Vivendi

Tim, la svolta vicina dopo 20anni di tentativi. Ma c'è ancora qualche ostacolo per lo Stato italiano...

Il governo Meloni si appresta a vivere un giorno che potrebbe anche essere storico. Dopo 20 anni di ipotesi, trattative e ripensamenti, sembra arrivato il momento di chiudere davvero l'operazione. Oggi il Consiglio dei ministri - si legge su La Stampa - si riunisce per dare il via libera formale all’offerta di acquisizione del 20 per cento di Netco, la società della rete di Tim, da parte di una cordata, fra il Tesoro italiano e il fondo di private equity americano Kkr. Il decreto che firmerà Giorgia Meloni sancirà il ritorno dello Stato nella rete di telefonia fissa dalla privatizzazione del 1997, voluta e decisa da Romano Prodi. In realtà la faccenda è un po’ più articolata di così, perché lo Stato sarà lo sparring partner di un’operazione in cui per ora sborsa 2,5 miliardi di euro di una rete che vale dieci volte tanto.

Il 24 giugno Kkr - prosegue La Stampa - ha ricevuto dal consiglio di amministrazione di Tim il diritto esclusivo a trattare l’acquisto del 100 per cento di tutti i cavi che dalle centrali di Tim arrivano fino alle nostre case e di quelli sottomarini della controllata Sparkle. L’operazione dovrebbe costare in tutto 21 miliardi, che diventerebbero 23 nel caso in cui nella partita dovesse entrare la già citata Open Fiber, oggi controllata al 60 per cento da Cassa depositi e prestiti e al 40 da un altro fondo di private equity l’australiano Macquarie.