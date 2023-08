Inflazione e fantaeconomia: la ricetta di un'unica entità di regolamentazione

Inflazione e tassi, la ricetta della fantaeconomia: un'unica Entità di Regolamentazione che mette all'angolo Bce e Fed

Sull'esopianeta 5460 si costituirono due governi, uno a nord ed uno a sud dell'equatore, le economie con un po' di alti e bassi, prosperavano finché un giorno per una impudenza sorse una nuova grana chiamata “inflazione”. Questo nuovo “virus” dell'economia rese molto difficile la sopravvivenza delle famiglie e delle aziende perché la Banca Centrale del Nord decise di alzare i tassi d'interesse e lo fece per diversi anni, copiando come un cacatua (pappagallo che ripete spesso e bene le frasi del padrone) anche la Banca Centrale del Sud seguì queste direttive.

A nulla valsero le raccomandazioni degli economisti e dei vari Governi perché entrambe le Istituzioni si trincerarono dietro alle clausole contrattuali che le reputavano uniche portatrici delle politica monetaria. Indefessamente questa politica monetaria era regolata dal dogma del 2% e questo valore inflazionistico non doveva essere superato di molto. Le ristrettezze finanziarie, quindi la mancanza di prestiti ed il conseguente calo dei consumi portò ad una notevole disoccupazione.

Passò altro tempo, ma le due Banche Centrali continuarono imperterrite a perseguire il loro obiettivo e… la povertà cominciò a bussare a nuove porte. Non c'era modo per i Governi di mettere mano ad una situazione così complicata e quindi decisero di rivolgersi al Tribunale Internazionale per interdire le due banche. Il processo, come potete immaginare, raccolse le tesi di entrambi gli attori e conclusero che: il denaro non è di proprietà delle banche, ma di tutto il complesso economico.

I due governatori furono arrestati e imprigionati con l'accusa di ricatto ed estorsione. Di conseguenza vennero sciolte le due Banche Centrali per far posto ad una unica Entità di Regolamentazione che prevedeva una fattiva collaborazione fra i Governi e l'Entità. L'esopianeta 5460 prosperò per moltissimi anni grazie al buon senso dando a famiglie e aziende grande fiducia per il futuro. La fantaeconomia è utilizzata per sostenere la fantascienza guardando verso il futuro, con un occhio al passato e se possibile aiutando la realtà del presente.