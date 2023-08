Rialzo dei tassi, Lagarde: "La lotta all'inflazione non è ancora vinta"

Jackson Hole, Lagarde: "La lotta all’inflazione non è ancora vinta"

Anche la numero uno della Bce, Christine Lagarde, ha parlato nella serata del venerdì 25 agosto a Jackson Hole. Come ampiamente previsto dagli analisti, la presidente non si è sbilanciata su quanto potrebbe avvenire a settembre. La lotta contro l’inflazione in Europa è ancora lunga e i tassi di interesse resteranno a livello restrittivo finché necessario per abbassare il caro-prezzi, ha ribadito Lagarde, nel suo intervento al simposio economico in Wyoming.

Prendendo la parola subito dopo il presidente della Fed, Jerome Powell, Lagarde ha sottolineato che "la lotta all’inflazione non è ancora vinta" e che "le banche centrali hanno risposto" al ritorno dell’inflazione elevata a livello globale "inasprendo la politica monetaria e, anche se si stanno facendo progressi, la lotta contro l’inflazione non è ancora vinta".

"Negli ultimi tre anni", ha proseguito la numero uno di Francoforte, "le persone in tutto il mondo hanno vissuto una serie di shock senza precedenti, anche se a vari livelli. Abbiamo affrontato la pandemia, che ha provocato un parziale arresto dell’economia globale. Stiamo affrontando una guerra in Europa e un nuovo panorama geopolitico, che portano a profondi cambiamenti nei mercati energetici e nei modelli commerciali. E il cambiamento climatico sta accelerando, costringendoci a fare tutto il possibile per decarbonizzare l’economia. Un impatto visibile di questi cambiamenti è stato il ritorno di un’inflazione elevata a livello globale".