Evergrande torna in Borsa, crollo clamoroso del titolo a Hong Kong

Evergrande torna alla Borsa di Hong Kong dopo 17 mesi

Il colosso immobiliare cinese Evergrande torna alla borsa di Hong Kong dopo la sospensione di 17 mesi per non aver pubblicato i suoi risultati finanziari.

Le negoziazioni sono riprese dopo che la società ha assicurato in una dichiarazione, venerdì scorso, di aver "soddisfatto le linee guida per la ripresa" stabilite dalla borsa di Hong Kong, inclusa la pubblicazione tardiva dei suoi risultati finanziari.

Evergrande, lo scorso 18 agosto aveva dichiarato bancarotta presso una corte di New York. La società, un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento, mandando in crisi l'intero mercato immobiliare del gigante asiatico. Nelle prime battute le azioni del colosso immobiliare cinese hanno fatto segnare un crollo dell'86,67%.