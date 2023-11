Tim, Merlyn ha lo 0,006% delle azioni, ma ha pacchetti in delega. Da chi?

Tim, Merlyn ha solo lo 0,006% delle azioni, ma agisce per procura. Di chi?





A pochi minuti dall’inizio del primo dei due consigli di amministrazione di Tim che dovrà deliberare sull’offerta di Kkr per la rete, si infittisce il mistero sul fondo Merlyn. Dopo l’intervista di Stefano Siragusa al Sole 24 Ore, infatti, sembrava che il pacchetto azionario in mano agli “antagonisti” di Kkr fosse piuttosto robusto. Si era parlato di un 3%, con possibilità di salire fino al 5.

Solo che un report che Affaritaliani.it ha potuto visionare racconta una storia molto diversa: in una lettera inviata all’attenzione dell’Avvocato Agostino Nuzzolo, infatti, si legge che la partecipazione azionaria di Merlyn Partners è di 200.000 azioni (lo 0,006% del totale), unitamente ad altri pacchetti in proprio o per delega. Siragusa, poi, detiene altre 703.280 azioni che gli erano state conferite all’epoca della sua dirigenza in Tim. Totale: poco più di 900mila azioni che, ai valori correnti, valgono circa 235mila euro.

Le attenzioni, dunque, si concentrano sugli altri “pacchetti azionari detenuti in proprio o per delega”: a chi si fa riferimento? Davvero c’è qualcuno che ha messo a disposizione dei titoli? Qualcuno maligna che possa trattarsi di Vivendi, ma la notizia per ora non trova riscontro. Quello che è certo è che l’offerta di Merlyn riceverà un altolà netto dal consiglio di amministrazione, nonostante le richieste dei francesi, per poi passare ad analizzare l’unica proposta valida che – per bocca del Mef – rimane quella di Kkr.