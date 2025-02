Titagarh Firema, le nuove carrozze notte dei treni Intercity: maxi investimento da 15mln

Titagarh Firema: la fideiussione da 15mln e i nuovi treni Intercity

Prosegue l’impegno della società Titagarh Firema nella realizzazione delle 370 carrozze notte per il servizio Intercity, destinate a coprire le lunghe distanze come la Milano Palermo-Siracusa e ad unire l’Italia. Secondo le ultime indiscrezioni infatti Titagarh Firema avrebbe ricevuto una fideiussione per 15 milioni di euro da Medio Credito Centrale.

Titagarh Firema insieme a Škoda Transportation A.S., parte di ŠKODA Group è risultata vincitrice nel 2023 del bando di gara europeo di Trenitalia. La consegna dei primi 70 vagoni è prevista per il 2026. Titagarh Firema, società impegnata anche nella più complicata commessa della Regione Lazio per la Roma-Ostia, Roma-Viterbo, ha però alle spalle il sostegno e solidità di Titagarh Rai Systems, uno dei più importanti gruppi ferroviari al mondo, che ne detiene la maggioranza insieme a Invitalia. Una cordata strategica che consente alla società di gestire commesse da oltre 1 miliardo di euro in Italia ed Europa.

Dall’India all’Italia: l’ingresso del colosso Titagarh Rai Systems nel mercato italiano

L'acquisizione da parte del gruppo ferroviario multinazionale Titagarh nel 2015 e l'ingresso di Invitalia nel 2022 hanno segnato un’accelerata alla società che oggi è impegnata in diverse commesse, tra queste i treni della Circumetnea, servizio metropolitano della città di Catania. Fondata nel 1997 in India, Titagarh Railway System Limited è una società quotata in borsa da 1,2 miliardi di euro e un portafoglio con ordini da 3 miliardi di euro.

È una delle maggiori aziende al mondo nel settore dei carri merci con una capacità di 12.000 carri all'anno. Grazie alla collaborazione tra il grande gruppo indiano, Titagarh Firema è la prima azienda italiana ad aver consegnato dei treni in India destinati alla metropolitana di Pune, città dell’India. La presenza di Titagarh Rail Systems, investitore del Gruppo Firema e il più grande produttore privato di materiale rotabile del subcontinente, non può che segnare un’accelerazione nel sistema ferroviario nazionale.

Umesh Chowdhary, CEO e Managing Director di Titagarh Rai Systems, ha guidato l’azienda verso una crescita straordinaria, raddoppiando i ricavi a 340 milioni di dollari nell’ultimo anno. Sotto la sua leadership, Titagarh ha ampliato la propria capacità produttiva, arrivando a produrre quasi un vagone all’ora per soddisfare la crescente domanda del mercato ferroviario globale.

Chowdhary è stato determinante nell’espansione internazionale dell’azienda, in particolare nel mercato italiano, tanto da essere insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo contributo alle relazioni bilaterali tra Italia e India. La sua visione strategica ha portato a diversificare oltre il settore dei carri merci metalmeccanica, entrando con successo nel mercato dei veicoli passeggeri e della costruzione navale, consolidando la posizione dell’azienda come leader globale nel settore trasporti.