Addio alla "rigida" Germania sui conti, Merz vuole aumentare il debito pubblico

Germania, ecco il piano di Merz per uscire dalla crisi

La rigida Germania sui conti pubblici non esiste più, ora anche il futuro cancelliere apre a una nuova era: più debito per affrontare la crisi che attraversa il Paese. Questa è la grande novità che arriva dall'ex locomotiva dell'Europa dopo le elezioni che si sono tenute nel weekend. Friedrich Merz, il leader del Cdu che ha ottenuto il 28,6% delle preferenze, è già al lavoro per un governo con l'Spd di Scholz, il grande sconfitto, e si dice pronto a un confronto su ritocchi limitati all’indebitamento anche prima che s'insedi la nuova Camera. I costruttori di ponti sono al lavoro. Sull’allentamento del freno al debito - riporta Il Sole 24 Ore - un’intesa può essere trovata, anche con i Verdi. Ieri Merz ha detto di voler aprire un confronto su ritocchi limitati e ha affermato che "il Bundestag è in grado di prendere decisioni in qualsiasi momento, anche dopo le elezioni". Prima quindi che si sia insediata la nuova Camera, dove Afd e Linke hanno la minoranza di blocco sufficiente a stoppare le riforme costituzionali.

L’obiettivo sarebbe finanziare la spesa per la difesa, magari con un nuovo fondo speciale (quello attuale si esaurisce nel 2027). C’è tempo fino al 24 marzo, ma sarebbe un modo controverso per preparare la nuova legislatura. Più facile trovare una linea condivisa sulla spesa per la difesa e sulla politica estera. Merz - prosegue Il Sole - è stato molto critico nei confronti dell’amministrazione Usa, che durante la campagna elettorale si è più volte schierata a favore di Afd. "Per me, la priorità assoluta sarà quella di rafforzare l’Europa il più rapidamente possibile in modo che possiamo raggiungere una reale indipendenza dagli Usa", ha detto Merz. Sugli aiuti all’Ucraina c’è quasi solo una differenza: Merz ha sempre rimproverato a Scholz il veto sulla fornitura dei missili da crociera Taurus a Kiev.