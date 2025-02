Elezioni in Germania: Cdu, Spd, Afd, chi vincerà nel voto? Risultati in diretta

Germania al voto; risultati in diretta

In Germania oggi è il giorno delle elezioni politiche anticipate; un voto atteso nel paese ma anche in tutto il resto d'Europa dato il peso politico di una nazione nel pieno di una fase politica ed anche economica mai così difficile dato che si trova in piena recessione da mesi e mesi.

La Cdu, il partito dell'ex camcelliera Angela Merkel, è vista in vantaggio nei sondaggi ma sarà difficile riucire a costruire un governo di centrodestra dato che si attende un ottimo risultato di Afd, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra guidato da Alice Weidel e previsto dai sondaggi in grossa crescita attorno al 20% e con cui la Cdu non ha intenzione di allearsi. Dovrebbe invece essere una brutta giornata per la sinistra, soprattutto per la Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz che molto difficilmente riuscirà a confermarsi alla guida del paese travolto non solo dalla crisi economica ma anche al centro di grosse polemiche sociali legate al tema dell'immigrazione.

Risultati in diretta

Il voto si svolgerà nella sola giornata di oggi e già alle 18 saranno diffusi i primi exit poll e le prime proiezioni.

