Tim, l'addio alla rete salva l’industria. L'Economist loda il modello Labriola

Telecomunicazioni, l'elogio dell'Economist al ceo di Tim Labriola

L'Economist analizza il 'caso Italia' sul fronte delle telecomunicazioni e conferisce un (prestigioso) attestato di stima per Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, che viene assurto a modello da seguire per sposare una strategia industriale vincente per le tlc europee.

La ragione del pubblico plauso è la decisione presa dall’ad di scorporare la Rete che, secondo il quotidiano britannico "può essere la migliore possibilità per salvare l'industria del settore da un deserto senza profitti". In questo senso Pietro Labriola viene considerato come il precursore che farà scuola agli altri ceo. L’ingrediente “magico” di Labriola, secondo l’Economist è che, seguendo il suo modello: “è più probabile che le autorità di regolamentazione permettano di unire l’attività di telefonia mobile con quella di un altro operatore".