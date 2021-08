Tod's, per Ubs il rally di Borsa immotivato: titolo -6%. Costi sottostimati

Sei mesi vissuti pericolosamente. Il 1° marzo di quest’anno il titolo di Tod’s valeva 26,2 euro. Poi sono successe due cose fondamentali: la prima, Lvmh è entrata nel capitale dell’azienda acquistando il 10% dei titoli e facendo da “garante” per la ripresa della società guidata da Diego Della Valle. La seconda è che Chiara Ferragni è stata fatta sedere nel consiglio di amministrazione di Tod’s.

Allora si parlò di colpo da maestro di DDV, che aveva saputo svecchiare il brand, avvicinare i Millennials alle sue creature e alla sua moda un po’ ingessata. Così, a metà giugno, il titolo valeva oltre 63 euro e tutti si affrettavano a celebrare il tocco magico di Della Valle. Il quale, a sua volta, sembrava pronto a qualche ulteriore colpo gobbo come la vendita definitiva a Lvmh o il delisting.



L'influencer Chiara Ferragni e Fedez

Poi però qualcosa si è incrinato: il titolo ha perso oltre il 16% nell’ultimo mese, alcuni analisti hanno fissato un target ribassista a 43 euro per azione e nella seduta di oggi il titolo perde oltre il 5%. Perché? Prima di tutto perché, al di là dell’effetto Ferragni, i conti non sono ancora a posto.

Il 2020 si è chiuso con un calo del fatturato del 30% e con un risultato netto negativo per 73,2 milioni. Ora: è vero che lo scorso anno è stato il periodo più incredibile (in senso ovviamente negativo) dal Dopoguerra e che di conseguenza nessun bilancio può essere preso a modello (tranne forse quello di Tesla…) ma lo è altrettanto che i conti in calo non sono solo addebitabili al Covid.

Gli analisti di Ubs – ed è questo l’altro motivo del tracollo delle azioni – hanno avvisato che con ogni probabilità anche l’Ebit del primo semestre 2021 sarà negativo e che l’aumento del valore azionario sopra alla media del comparto lusso è del tutto ingiustificato. Non solo: la dipendenza dei marchi del gruppo dalla Cina è eccessiva, mentre si fa troppa fatica in un mercato nuovamente dinamico come quello americano e si è troppo ancorati a un’Europa che fatica a liberarsi dalle restrizioni.

