Tommasi, per la sua nuova società il fondatore di Will Media riunisce gli eredi Berlusconi e Ferragamo

Tommasi, il fondatore di Will Media costituisce con un team di soci eccellenti la nuova "Future Proof Society"

Alessandro Tommasi, manager e imprenditore, esperto di lobbismo, ha coinvolto soci eccellenti nella nuova Future Proof Society, che si definisce “piattaforma di advocacy per una società a prova di futuro” costituita pochi giorni fa a Milano davanti al notaio Isabella Nardi. A farla nascere è stata la Helmconsulting di Tommasi che ne detiene il 35,8% mentre la maggioranza del 64,2% circa è di un’altra newco, la Ventotene.

E qui troviamo come primi azionisti ciascuno con oltre il 27% Veronica Marzotto (figlia del defunto conte Paolo) e la Anya Capital del figlio Guglielmo Notarbartolo di Villarosa (avuto da Roberto, ex top banker di Mediobanca e Banca Leonardo) mentre con quote minori figurano fra gli altri la Fb Holding di un ramo della famiglia Boroli, Giacomo Lev Mannheimer head of government affair di Apple e la Primo Novembre che fa capo a Davide Rodella (venture capital che lavora con Luigi Berlusconi) e Maria Sole Ferragamo.

Tommasi, comasco, classe 1985 dopo esperienze al Parlamento Europeo, Undp e Confindustria, ha lavorato come consulente di relazioni istituzionali. Dal 2016 è stato public policy manager di Airbnb in Italia, nel 2018 è entrato in Lime ricoprendo il ruolo di head of campaigns Emea. Nel 2020 ha fondato Will Media, che lascia nel 2023 dopo averla venduta a Chora Media e dal 2023 è fondatore di Nos.