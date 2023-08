Top manager reputation, cresce il tema ESG. Podio a Messina, Armani e Descalzi

Top manager reputation, l'indagine: Messina, Armani e Descalzi ancora sul podio

Sostenibilità sempre più al centro dei contenuti online dei top manager italiani che nel mese di luglio si sono incrementati del 29%, secondo solo al tema della leadership (53%); il dato è calato del 9%. Stesso trend discendente per il temi relativi al concetto di performance (-13%).

Questo è il quadro rilevato da Reputation Science - prima joint venture in Italia a unire le competenze della comunicazione tradizionale e digitale – che vede riconfermati sul podio i top manager Carlo Messina, Giorgio Armani e Claudio Descalzi. Ecco i dettagli.

“Noi non facciamo chiacchiere sulla tecnologia e il digitale, ma realizziamo le cose” così, in testa alla Top 100, il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina alla presentazione di Fideuram Direct, seguita al lancio della banca digitale Isybank.

Secondo gradino per Giorgio Armani (78.47), protagonista sui media nel mese del suo 89° compleanno, in cui presenta anche le nuove collezioni, festeggia la vittoria della sua Olimpia nel basket e viene omaggiato con una moneta d’oro che porta il suo nome emessa dal Mef e coniata dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Chiude il podio l’ad di Eni Claudio Descalzi (75.90), che ha siglato, insieme a Var, un’operazione da 4,9 miliardi per acquisire Neptune con l’obiettivo di portare la nostra quota di produzione di gas naturale al 60% nel 2030.

Top manager reputation, ecco la classifica completa