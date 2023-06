Eni con Var Energi acquisisce Neptune: operazione da 4,9 miliardi di dollari

Eni con Var Energi acquisisce Neptune

Eni spa annuncia che insieme a Var Energi ASA ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Neptune Energy Group Limited. Neptune è una società indipendente, leader nell'esplorazione e produzione, con un portafoglio globale di asset prevalentemente a gas e attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. La produzione di Neptune, si legge in una nota del gruppo, è competitiva in termini di costo e ha un basso livello di emissioni. Neptune è stata fondata nel 2015 da Sam Laidlaw e attualmente è controllata da China Investment Corporation, da fondi gestiti da Carlyle Group e CVC Capital Partners e da alcuni manager della società Eni acquisirà l'intero portafoglio di Neptune con esclusione delle attivita' in Germania e in Norvegia.

Le attività in Germania saranno scorporate dal perimetro prima dell'operazione, mentre le attività in Norvegia saranno acquisite da Var direttamente da Neptune ai sensi di uno share purchase agreement separato ("Acquisizione Var") (l'Acquisizione Eni e l'Acquisizione Var, congiuntamente l'"operazione"). L'acquisizione Var si perfezionerà immediatamente prima dell'acquisizione Eni, e i proventi derivanti dalla vendita del Neptune Norway Business rimarranno nel Neptune Global Business, acquisito da Eni. Var e' una societa' quotata alla Borsa di Oslo e detenuta al 63% da Eni.